Alumnos juntaron 17 millones de pesos para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Un escándalo sacudió a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio (EPCE) N.º 19 de Eldorado, Misiones, luego de que se descubriera que una madre, encargada de administrar los fondos para la fiesta de egresados, perdió más de 17 millones de pesos en apuestas de casino.

La mujer, identificada como Romina E. o Romina Enriquez, era la tesorera del grupo de padres y había recaudado los aportes mensuales de 35 familias durante meses.

La madre de una alumna egresada, Miryam, en diálogo con Viva la Pepa, contó que "la mujer ya fue denunciada penalmente por estafa por haber robado 17 millones de pesos; dinero que los chicos habían recaudado para su fiesta de egresados".