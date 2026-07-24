Alumnos de una escuela rionegrina ganaron concurso sobre la carne 

Los alumnos de sexto y séptimo grado de la Escuela Primaria N° 178 “Luis Beltrán” de Río Negro ganaron el concurso “Fans de la Carne” que organiza anualmente el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) para escuelas de todo el país.

La obtención del Primer Premio Nacional del concurso “Fans de la Carne Vacuna, una Pasión Argentina” fue anunciada durante la Exposición Rural de Palermo.

Como parte del premio, los estudiantes viajaron a Buenos Aires y fueron homenajeados en la muestra de Palermo en un encuentro que convocó a docentes y miembros de distintas entidades de la cadena de la carne.

Su trabajo, "Del campo al plato: el viaje de la carne vacuna", también fue emitido en el “Patio Brangus Carne Argentina” de la exposición ante cientos de personas.

Como parte del premio, los chicos ganaron un viaje educativo de tres días, mochilas con útiles, un juego de carne para todo el curso y un cuaderno para la docente.

El presidente del Ipcva, Georges Breitschmitt, resaltó que “el concurso es muy importante para difundir el trabajo de la cadena de ganados y carnes en las escuelas”.

Por su parte, Daniel Urcía, coordinador de la Comisión de Promoción Interna del instituto, agregó que “es una gran oportunidad para todas las instituciones que integramos la cadena de estar presentes en los colegios y hablar sobre la importancia de la ganadería, de la industria frigorífica con su impacto en la región y, por supuesto, las propiedades nutricionales de la carne argentina”.

Para esta cuarta edición del concurso calificaron trabajos presentados por escuelas de 20 provincias.

El jurado estuvo integrado por referentes de los distintos eslabones de la cadena productiva de la carne.