Johann Sebastian Bach, al igual que tantos otros compositores de su época percibía exiguos salarios por sus obras. Por lo tanto, al igual que tantos otros, ejerció la docencia con alumnos particulares.

La lista es muy extensa y la enorme mayoría de ellos no se acercaron, ni remotamente, al genio creativo de su maestro. Pero recorramos algunas obras (algunas de las que quedaron) de los alumnos de Bach: entre ellos, Johann Gottfried Müthel, Friedrich Christian Mohrheim y Johann Philipp Kirnberger.

Los Caminos del Barroco. De lunes a viernes a las 11.

Textos y selección musical: Claudio Castro y Carlos Díaz Rocca.

Locución: Hernán Jechsmayr