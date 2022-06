Alto Río Percy: Hace 15 días que no hay agua y los caminos están congelados

Alejandra Austin, vecina de Alto Río Percy, en comunicación con "Postales de radio" se refirió a los problemas del paraje luego de la nieve, lluvia y las heladas registradas en las últimas semanas.

La vecina denunció que el camino para llegar a Alto Río Percy está congelado, al igual que las calles que llevan a las viviendas de las y los vecinos. "Nos abastecemos de una vertiente, las mangueras bajo tierra se congelaron hace 15 días que no tenemos agua", dijo sobre la otra problemática que enfrentan.

Respecto a la falta de agua, Alejandra y la presidenta vecinal presentaron una nota en el municipio para que las y los asistan con agua y arena y sal para arrojar en los caminos luego de las heladas. No obstante, la vecina denunció que no se solucionó el problema y por eso deben abastecerse del agua no potable de un canal para poder lavar o limpiar. Para finalizar, responsabilizó al Municipio y pidió asistencia. "Pertenecemos al ejido municipal de Esquel, debemos tener algún derecho", apuntó.