Altas temperaturas, tormentas y vientos fuertes marcan el cierre de la semana

A pocos días del inicio oficial del verano, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este viernes continuará el escenario de altas temperaturas en gran parte del país, con condiciones de tiempo pesado en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la probabilidad de lluvias durante el fin de semana. En ese marco, el organismo emitió alertas amarillas por tormentas, calor extremo y vientos fuertes en distintas regiones del territorio nacional.

Desde el SMN, dependiente del Ministerio de Defensa, señalaron que se prevén fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas, por lo que difundieron una serie de advertencias y recomendaciones preventivas destinadas a la población.

La alerta amarilla por tormentas alcanza al sur y noroeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Jujuy y algunas localidades de Salta. En esas zonas se espera actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y precipitaciones intensas en cortos períodos, con acumulados estimados de entre 30 y 70 milímetros.

En paralelo, el organismo emitió una advertencia por vientos fuertes para el sur de Mendoza y el norte de Neuquén, donde se anticipan velocidades sostenidas de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros durante toda la jornada.

En cuanto a las condiciones previstas para el AMBA, se espera una jornada con cielo algo nublado, temperaturas elevadas y alta humedad. En la Ciudad de Buenos Aires, las marcas térmicas se ubicarán entre los 22 y los 31 grados, con una sensación de ambiente pesado y vientos moderados del sector este. En el conurbano bonaerense, el panorama será similar, con registros levemente inferiores y niveles de humedad más elevados.

Para el resto del país, el pronóstico anticipa un escenario térmico elevado, con máximas que oscilarán entre los 25 y los 37 grados en provincias del centro y norte argentino, mientras que en la Patagonia se mantendrán temperaturas más moderadas, con mínimas frías y máximas que no superarán los 28 grados en la mayoría de las localidades.