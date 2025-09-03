Alma de Chacarera: Marcelo Toledo y Franco Ramírez llevan el patio santiagueño a Buenos Aires

En Nacional Folklórica, Marcelo Toledo visitó el estudio acompañado por su hijo Juan Ignacio, tercera generación de músicos de la familia, para hablar de la propuesta Alma de Chacarera junto a Franco Ramírez, con quien también nos comunicamos, en este caso vía telefónica.

Ambos artistas recordaron su amistad de más de 20 años, los patios santiagueños compartidos y la decisión de trasladar ese espíritu a la Capital Federal. El show será el sábado 6 de septiembre en Niceto (Humboldt 1358), con entradas disponibles por Passline (promoción 2x1 anticipadas).

El espectáculo combinará repertorios solistas y un cierre conjunto, además de la participación de invitados como el dúo Reynoso, Maybel, Alma Viajera, los hijos de Fatiga Reynoso y otros artistas del norte.

Toledo habló también de su próximo disco con invitados, donde ya grabó a dúo con Franco Barrionuevo, y destacó la importancia de defender el folclore como elección cotidiana y legado cultural.