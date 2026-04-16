Allanamiento en la Feria de la rambla de Mar del Plata

Un impactante operativo conjunto de la Justicia Federal y fuerzas federales, encabezado por la Prefectura Naval, culminó este jueves con el desmantelamiento total de la histórica feria de la Rambla en Mar del Plata.

Tras un mega-allanamiento iniciado para secuestrar mercadería por presuntas infracciones a la Ley de Marcas y evasión impositiva, la Municipalidad procedió durante la madrugada a la demolición de las estructuras mediante el uso de maquinaria pesada. El sector, ocupado por más de 70 puestos desde hacía más de dos décadas, quedó completamente despejado bajo una fuerte custodia policial.

Por este tema, el concejal bloque Vamos Juntos de la Municipalidad de Gral Pueyrredón, Julián Busetti, en diálogo con Segundo Round, dijo que "el municipio, con este hallanamiento, recuperó un espacio histórico de la ciudad. Todos los vecinos están contentos. La Feria era un verdadero corterío".

Busetti agregó que "el puntapié inicial lo dio Guillermo Montenegro, cuando era intendente: hizo la denuncia y la justicia, finalmente, procedio. La Feria funcionaba de manera precaria, con mercadería que no se sabía el origen o su procedencia".

El municipio justificó la intervención como una recuperación necesaria de un patrimonio clave de la ciudad frente a la Playa Bristol.