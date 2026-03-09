Alimentos que ayudan a reducir el colesterol

Investigaciones recientes explican que incorporar fibra soluble proveniente de legumbres, frutas o cereales puede favorecer un mejor manejo cardiovascular en personas con alteraciones metabólicas. La nutricionista, Carolina Pezzone, en diálogo con Segundo Round, destacó las ventajas de la avena por su impacto positivo en la salud cardiovascular.

Pezzone, además, remarcó que "en cuanto a la alimentación todo se reduce a las cantidades. Por ejemplo, comer mucho huevo, cruzado con la carne, es probable que a la larga genere colesterol. En todo caso, el huevo debería reemplazar, en parte, el consumo de carne".

El estudio, realizado con 66 personas diagnosticadas con síndrome metabólico, comparó dos estrategias: una intervención exclusiva con avena durante dos días y una segunda modalidad de incorporación moderada del cereal en la dieta diaria por seis semanas.

Los participantes del primer grupo experimentaron una baja más rápida y pronunciada del colesterol LDL, mientras que quienes mantuvieron el consumo regular obtuvieron mejoras más suaves, aunque positivas para la salud.