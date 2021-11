Alicia Kirchner: “Esta nueva carrera va a federalizar el conocimiento”

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó la ceremonia de presentación de la carrera de Ingeniería en Energía, en el aula magna de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional, en la ciudad de Río Gallegos. Resaltó la importancia de este nuevo proceso formativo y el impacto que tendrán en el futuro de la provincia.

En ese contexto la mandataria provincial se refirió a este acontecimiento, resaltando que el mismo es hecho muy importante para el futuro y desarrollo de la región Patagónica. “Cuando escuchaba al ingeniero Iurbe hacer la presentación de la carrera, pensaba en la transformación que se hizo en estas últimas décadas. Cuando nosotros nos fuimos a estudiar, tuvimos que ir nosotros hacia la universidad, hoy la universidad está en la región. Esto es federalización y es la presencia de la universidad en el lugar donde se la necesita y es la posibilidad de que muchos y muchas estudiantes puedan perfeccionarse en el lugar. Y quizás este fue siempre el desafío que siempre sentí al hablar de políticas públicas y en la responsabilidad que tenemos”, manifestó. A su vez, indicó que “en algún momento de su primera gestión que compartí con Pablo González, nos animaba ese deseo y hoy sigue siendo el mismo y es que las políticas públicas tengan esa extensión y mirada que van más allá de los funcionarios de turno y que tengan que ver con el desarrollo de la provincia”.

“Fíjense que nosotros a nivel técnico hemos fortalecido muchísimo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los estudiantes. De 12 escuelas técnicas que había, creamos 6 más, tenemos hoy 18 escuelas técnicas que tienen que ver con el lugar”, amplió.

Por otra parte, Alicia recordó que días atrás se entregaron los certificados a nuevos técnicos y técnicas en electricidad en Puerto Santa Cruz. “Realmente la satisfacción de esos estudiantes cuando recibieron su certificado fue maravilloso. Pero no solamente fue eso, sino que nos entregaron un trabajo que tiene que ver con la energía para que se puede realizar de manera efectiva en un barrio de la provincia. Por eso como no voy a celebrar que esta universidad con fuerte presencia en el corazón santacruceño, hoy ponga en marcha esta carrera”, expresó. En ese sentido, remarcó que ser ingeniero o ingeniera en energía es adelantarse a todo lo que se viene haciendo. “Es una carrera que va a tener mucho desarrollo porque no solamente tiene que ver con federalizar el conocimiento sino también tiene que ver con la economía del conocimiento y con la generación permanente de conocimiento. Por ese hablo de una política pública”, agregó.

Otro de los temas a los que se refirió la Gobernadora es la construcción colectiva, aspecto sobre el cual sostuvo: “Si no se tiene esa mirada de construcción colectiva, no puede haber provincia, región y país que avance. La mirada de la colección colectiva la hacen distintos actores que apuestan al desarrollo de un futuro, que tienen una meta y piensan en el desarrollo de una región”.

En otra parte de su alocución, señaló: “Celebro que Pablo González sea el Presidente de YPF. Hablamos sobre el trabajo de integración que está haciendo el esfuerzo privado y el público, en este caso las dos grandes empresas de nuestra provincia y son YPF y CGC. Sin retaceos están aportando para este conocimiento conjunto y para desarrollar mayor energía en Santa Cruz”. “El desarrollar mayor energía, es desarrollar mayor empleo y desarrollar a Santa Cruz. Por eso cuando uno desarrolla una actividad, es un sueño, una visión de lo que se quiere lograr. Pero cuando ese sueño de comparte entre distintos actores, toma una forma y una potencia que también es energía. Por eso creo que esta carrera va a marcar un futuro y ya un presente en nuestra provincia. Espero que sean muchos los estudiantes y que se sientan convocados, porque Santa Cruz es sin duda energía para crecer”, expuso.

Alicia valoró a los estudiantes santacruceños que apuestan a la construcción del conocimiento, porque están apostando al crecimiento de la provincia.

Para finalizar, instó a no bajar los brazos y estar siempre construyendo, apostando, y a que la gente que se juegue. “Siempre pongo en valor el dicho: En Santa Cruz sabemos de resistencia, sabemos persistir y sabemos decidir para que Santa Cruz tenga en el país, el lugar que corresponde”, concluyó.