Algunos consejos para llegar saludable a los 100 años

La esperanza de vida continúa extendiéndose, pero el verdadero desafío ya no es solo vivir más años, sino que esos años sean de calidad. El neurólogo especializado en enfermedades cerebrovasculares Conrado Estol dialogó con Creer o reventar y compartió con los oyentes algunos hábitos que permiten llegar a la centena con salud.

Según explicó, factores como la nutrición, el ejercicio, el descanso y el entorno social siguen siendo la base de la longevidad saludable. Asimismo, señaló que la IA sumada al análisis médico permite anticipar riesgos, personalizar tratamientos y mejorar la funcionalidad cognitiva y física en edades avanzadas.

"La gente ve que efectivamente se puede vivir 90 ó 95 años. En los millennials y centennials hay mayor conciencia de menos alcohol, más ejercicio y comida sana", expresó.

En su análisis advirtió que, aunque la expectativa de vida aumentó considerablemente en las últimas décadas, ese extra de años no siempre se traduce en calidad de vida, y ha subrayado que muchos adultos mayores viven más, pero en condiciones de salud precaria.