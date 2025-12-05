Alexander Ditzend: "El aprendizaje en la era de la Inteligencia Artificial es en comunidad"

El presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y director del posgrado en Gestión Estratégica de Inteligencia Artificial y Automatización Empresarial en UCEMA Alexander Ditzend visitó el estudio de Nacional AM 870 donde conversó sobre la herramienta que está revolucionando a la sociedad en el programa de Diego Ramos.

"La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de resolver problemas que antes resolvían los humanos. No hay una definición cerrada. Es algo bastante difuso. Son programas de computadora pero no procesan de la misma manera que lo hacemos nosotros", expresó.

Ditzend explicó que hoy hay que estudiar "más que nunca" porque no debemos dejar todo en manos de la IA o "tercerizarle todo a un modelo". "El día que el modelo se rompa; ¿quién lo arregla?", reflexionó.