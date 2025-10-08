Alexander Ditzen: “La inteligencia artificial tiene que ser una aliada, no un reemplazo del pensamiento humano”

En el programa Amnesia, conducido por Pablo Valente junto a Manu Campi Maier, el invitado fue Alexander Ditzen, presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA).

Durante la charla, Ditzen reflexionó sobre el impacto de la IA en la vida cotidiana y en la sociedad, destacando la importancia de mantener una mirada crítica y humana frente a la tecnología.

“Tenemos que hablar con nuestros hijos sobre cómo se vinculan con la inteligencia artificial, porque no todo lo que parece empático lo es”, señaló. Además, adelantó detalles de la SAIAConf 2025, que se realizará el 11 de noviembre en Costa Salguero, un encuentro que reunirá a especialistas, académicos y referentes tecnológicos con el objetivo de promover un uso responsable e inclusivo de la IA.

La conversación transitó entre humor y reflexión, con referencias a los usos prácticos de herramientas como ChatGPT y Notebook LM, los riesgos de los vínculos emocionales con sistemas inteligentes y el rol educativo que estas tecnologías deberían tener.

“Hay que caminar por el centro: aprovechar los beneficios sin entregarles el control total”, resumió Ditzen.