Alerte à la vente de fentanyl en Argentine

La saisie d'une cargaison de fentanyl lors d'une opération dans la cité de Villa Fraga, dans la ville de Buenos Aires, a suscité l'inquiétude des spécialistes, qui avertissent que la « drogue zombie », connue pour ses effets dévastateurs, est déjà présente en Argentine.

L'information a été révélée la semaine dernière et a déclenché une alerte sanitaire en raison des effets dévastateurs de cet opiacé devenu très populaire ces dernières années dans des villes américaines telles que Philadelphie et San Francisco. Selon les experts, il s'agit d'une drogue beaucoup plus puissante et mortelle que la morphine et l'héroïne.

S'exprimant à la radio, Francisco Dadic, médecin toxicologue et directeur de toxicologie à la Fondation ibéro-américaine pour la santé publique, a expliqué que « la drogue des zombies » est composée de fentanyl et de xylazine, un puissant analgésique pour les animaux.

« Elle est très dramatique en raison de ses effets », a-t-il déclaré. Il a également expliqué qu'elle était utilisée légalement à des fins thérapeutiques, car il s'agit d'une « drogue très utile d'un point de vue médical », pour le soulagement de la douleur et la sédation.

Toutefois, Dadic a mis en garde contre le développement du commerce illégal dans le pays depuis un certain temps. « La consommation problématique est très grave, car elle entraîne la perte des liens sociaux et de l'environnement familial, ainsi qu'une dégradation physique, comme le montrent les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux », a-t-il expliqué.

Selon Dadic, il existe non seulement un commerce illégal de phenatnil en Argentine, mais aussi une « fabrication clandestine », similaire à celle d'autres drogues de synthèse.

Lors du raid, trois personnes ont été arrêtées dans le cadre d'un vaste réseau de trafic de stupéfiants.

En 2022, après que la pandémie a fait exploser la consommation de fentanyl à une vitesse fulgurante, cet opiacé a tué 110 000 personnes rien qu'aux États-Unis, soit plus de deux fois plus que les pertes subies par ce pays entre les guerres du Viêt Nam et d'Afghanistan.

Les autorités américaines considèrent le fentanyl comme « la plus grande menace pour la sécurité intérieure » à laquelle elles sont confrontées aujourd'hui.