Alertas y recomendaciones a la hora de comprar seguro por internet

Alan Mai, experto en ciberseguridad habló con Carla Ruiz y el equipo de 100% Nora para analizar la nueva jornada de promociones comerciales que se realizará en los próximos días.

El experto recomendó por sobre todas las cosas, prestar mucha atención a la gráfica de la web en la que se ingresa, que la dirección sea real, esté bien escrita y no genere sospechas.

No ingresar directamente en publicidades o prestar atención a la seguridad de los sitios en los que se ingresan datos de métodos de pago.