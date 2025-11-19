Alertas por viento y lluvia en el sur del país mientras el resto de Argentina tendrá un día soleado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento y lluvias que afectará este miércoles 19 de noviembre a distintas zonas de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según el organismo, se trata de fenómenos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas, por lo que se recomienda prestar atención a la evolución de las condiciones climáticas durante la jornada.

En La Pampa, la advertencia alcanza a los departamentos de Chalileo, Limay Mahuida y Loventué, donde se esperan vientos del sudoeste con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 75. Más al sur, la situación será más intensa en la costa atlántica de Santa Cruz, especialmente entre El Deseado y Güer Aike, donde los vientos podrían oscilar entre los 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 90 y posibles reducciones de visibilidad por polvo en suspensión. En Tierra del Fuego, en tanto, la alerta se vincula a lluvias persistentes de variada intensidad, con acumulados estimados entre 10 y 20 milímetros que podrían superarse de manera puntual.

Mientras estas provincias se mantienen bajo advertencia, el resto del país tendrá un panorama mucho más estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas en el norte, donde Santiago del Estero alcanzará los 38 grados y Misiones llegará a 32. En el centro del país, las marcas rondarán los 30 grados, en un día sin alertas y con baja nubosidad.

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano se espera una jornada templada y estable, con una mínima de 12 grados y una máxima de 24. El cielo se mantendrá mayormente soleado, con vientos leves del sector este y niveles bajos de humedad, lo que favorecerá condiciones agradables durante todo el día.