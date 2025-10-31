Alertas por tormentas y vientos fuertes en el centro y oeste del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 31 de octubre no se esperan condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque emitió alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para distintas zonas del centro y oeste del país. El organismo explicó que estas advertencias implican la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas.

Las alertas por tormentas alcanzan a San Luis, el norte de La Pampa, Mendoza y el sur de Córdoba, donde se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. En esas regiones podrían registrarse acumulados de entre 30 y 40 milímetros en cortos períodos. Además, se mantiene una advertencia por vientos fuertes en el norte de San Juan, el noroeste de Mendoza y la zona cordillerana de La Rioja, con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 90 en los sectores más elevados. También rige una alerta por viento Zonda para el norte de Mendoza y el este de San Juan, fenómeno que podría reducir la visibilidad y generar ascensos temporarios de temperatura junto a una baja notable en la humedad.

En la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada templada, con cielo algo nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la tarde. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 23°C, con una humedad cercana al 73% y vientos leves del noreste. En el conurbano bonaerense las condiciones serán similares, aunque con registros térmicos ligeramente inferiores y una humedad más elevada. En el resto del país, las temperaturas oscilarán entre los 7°C de mínima en el sur y los 32°C de máxima en la región cuyana.