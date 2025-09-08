Alertas por tormentas, vientos fuertes y nevadas en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes 8 de septiembre nuevas alertas amarillas por tormentas, vientos fuertes y nevadas que alcanzan a ocho provincias. El organismo advirtió que se trata de fenómenos con capacidad de daño y con riesgo de generar complicaciones temporarias en la vida cotidiana. Entre las regiones afectadas se encuentran el Litoral, el noroeste del país y la zona cordillerana patagónica.

En Corrientes, Misiones, el sureste de Formosa y el este de Chaco se prevén lluvias intensas y tormentas acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, granizo aislado y actividad eléctrica. En paralelo, en Salta y Jujuy rige un alerta por vientos del sector oeste de hasta 70 km/h con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, además de la presencia de viento Zonda, caracterizado por su intensidad, sequedad y aumento de temperatura.

El sur del país también se encuentra bajo vigilancia. En Neuquén y Río Negro se esperan nevadas que pueden dificultar la circulación y la vida cotidiana, por lo que se recomendó retirar periódicamente la nieve de los techos, extremar precauciones al conducir y ventilar los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. En el resto del territorio nacional se prevé un día mayormente nublado, con mejoras hacia el mediodía en el centro del país.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada comenzó con 7°C y se espera una máxima de 18°C bajo cielo mayormente cubierto. Según adelantó el organismo, a lo largo de la semana la temperatura tenderá a subir por el ingreso de un frente cálido que llevará las máximas por encima de los 20°C, sin probabilidad de lluvias al menos hasta dentro de siete días.