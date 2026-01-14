Alertas por tormentas, viento y calor extremo en once provincias

El pronosticador Marcelo Madelón dialogó con el equipo de Ramos generales e informó que este miércoles 14 de enero rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias, viento y altas temperaturas en distintos puntos del país. Según indicó, los fenómenos previstos pueden resultar peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, y afectan a once provincias.

La alerta amarilla por tormentas alcanza a Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Río Negro y Salta, mientras que en Mendoza y San Luis el aviso es de nivel naranja. En estas regiones se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con probabilidad de granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, además de abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

A su vez, en Chubut, Neuquén y Río Negro rige un aviso por lluvias fuertes, mientras que para Neuquén, el centro y sur de Río Negro, el centro y norte de Santa Cruz y Chubut se emitió una alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En Mendoza, además, el SMN advirtió por la presencia de viento Zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un marcado ascenso de la temperatura y condiciones de extrema sequedad ambiental.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por calor extremo para la ciudad de Buenos Aires y varios distritos del conurbano bonaerense. El evento tendrá un impacto leve a moderado en la salud, con especial riesgo para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Las localidades alcanzadas incluyen Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Merlo, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Brandsen, Cañuelas, Magdalena y San Vicente, donde se esperan temperaturas elevadas durante toda la jornada.

Para este miércoles, el SMN prevé en la ciudad de Buenos Aires una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 34, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. Para el jueves se anticipa la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde.