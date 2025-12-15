Alertas por tormentas intensas y vientos fuertes en 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y vientos para este lunes 15 de diciembre, una situación que afectará a 14 provincias con fenómenos de distinta intensidad a lo largo de la jornada. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, en varias regiones se esperan condiciones meteorológicas adversas, con lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

El aviso de nivel naranja por tormentas alcanza a Santiago del Estero, Tucumán, el sudeste de Chaco, el oeste de Corrientes, el norte de Santa Fe, el norte de Córdoba, el norte de La Rioja y el este de Catamarca. En estas zonas podrían registrarse tormentas fuertes o localmente severas, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos. Los acumulados de lluvia previstos se ubican entre los 80 y 110 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

En tanto, la alerta amarilla por tormentas rige en Misiones, el centro y este de Corrientes, el norte de Entre Ríos, el centro de Santa Fe y Córdoba, el este de La Rioja, el centro de Catamarca, Salta, el este de Jujuy, el noroeste de Chaco y el este de Formosa. Allí se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y actividad eléctrica persistente. Además, el SMN emitió alerta amarilla por vientos para toda la costa este de Santa Cruz, donde se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una jornada sin alertas, con condiciones estables y temperaturas moderadas. En la ciudad de Buenos Aires, la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 27, con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado durante el resto del día. En la provincia de Buenos Aires, las marcas térmicas oscilarán entre los 16 y 26 grados, con nubosidad persistente y vientos moderados, mientras que el pronóstico extendido anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas hacia el final de la semana.