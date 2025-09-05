Alertas por frío extremo, tormentas y vientos en distintas regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que este viernes 5 de septiembre continuará el descenso de temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en varias provincias del país, acompañado por alertas amarillas por tormentas, vientos fuertes y frío extremo. En la ciudad de Buenos Aires se prevén mínimas de 4°C, mientras que en el conurbano las marcas descenderán hasta los 3°C, con máximas que no superarán los 13°C.

El organismo advirtió que las bajas temperaturas podrían tener un impacto “leve a moderado” en la salud, especialmente en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. La advertencia por frío extremo se extiende también a zonas del norte bonaerense, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Además, rige un alerta por tormentas en el norte de Misiones, donde se esperan lluvias intensas en la madrugada que tenderán a disminuir durante el día.

En paralelo, se mantienen alertas por vientos fuertes en áreas cordilleranas de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, con ráfagas que podrían superar los 87 kilómetros por hora. En el resto del país, las temperaturas oscilarán entre mínimas bajo cero en la Patagonia y máximas que no superarán los 17°C en el norte y centro. El panorama confirma un inicio de septiembre marcado por condiciones invernales y fenómenos meteorológicos de impacto en varias regiones.