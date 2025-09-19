Alertas naranjas y amarillas por tormentas y viento en gran parte del país

En el marco de una semana con jornadas estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que este viernes 19 de septiembre volverán las precipitaciones y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en distintas regiones del país. La vocera del Servicio Meteorológico Nacional Cindy Fernández en Radio Nacional dijo que hay "tormentas en forma de línea", que avanzó desde el oeste en el área metropolitana. "La intensidad irá bajando en las próximas horas, en la tarde debería haber un mejoramiento, aunque será temporario. Porque luego habrá nuevamente lluvias para el sábado con lluvias y tormentas recurrentes", agregó.

Las áreas más comprometidas serán el suroeste de la provincia de Buenos Aires y el sureste de La Pampa, que permanecerán bajo alerta naranja debido a tormentas que podrían generar condiciones peligrosas para la población y el medio ambiente. En tanto, el aviso amarillo se extiende a sectores del centro y oeste bonaerense, además de zonas de Río Negro, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, donde se prevén tormentas de variada intensidad, con ráfagas, abundante caída de agua y ocasional granizo. En el norte de la Patagonia, en Chubut y Río Negro, también se anticipan lluvias intensas, mientras que en áreas cordilleranas de Mendoza y San Juan se esperan vientos con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. En paralelo, se emitió una advertencia por viento Zonda para sectores de La Rioja, Catamarca y el norte de San Juan, con probables reducciones de visibilidad y bruscos ascensos de temperatura.

En la ciudad de Buenos Aires la jornada se presentará con tormentas durante la mañana, que tenderán a aislarse con el correr de las horas hasta desaparecer en la noche. La mínima prevista será de 16 grados y la máxima alcanzará los 21, con vientos del noreste de hasta 12 kilómetros por hora y una humedad elevada. En el conurbano bonaerense las condiciones serán similares, aunque con temperaturas algo más bajas, entre los 16 y 20 grados, acompañadas por altos niveles de humedad.

El organismo meteorológico informó además las marcas previstas para otras ciudades del país. En Córdoba se esperan valores entre 17 y 32 grados, en Tucumán entre 19 y 35, en Santa Fe entre 18 y 30, en Entre Ríos entre 17 y 29, en Jujuy entre 15 y 33, en Salta entre 17 y 32, en Misiones entre 20 y 29, en La Rioja entre 20 y 35 y en Santiago del Estero entre 19 y 37. Para San Luis se anticipan registros entre 16 y 25, en San Juan entre 20 y 25 y en Mendoza entre 16 y 20. En la Patagonia se prevén temperaturas más bajas, con valores de entre 10 y 14 grados en Río Negro, entre 7 y 14 en Chubut y entre 0 y 9 en Santa Cruz.