Alertas naranjas y amarillas por tormentas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 18 de septiembre alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias intensas que alcanzarán a distintas regiones del país, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará una semana con temperaturas agradables. Las áreas más comprometidas estarán en el norte de Río Negro y el sur de La Pampa, donde rige el nivel naranja por fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

En paralelo, habrá una alerta amarilla en sectores de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa y Salta, además del este de Río Negro y el norte de La Pampa. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad con ráfagas, abundante caída de agua y ocasional granizo. También en Chubut y San Carlos de Bariloche regirá un aviso amarillo por lluvias intensas, con registros fuertes en la mañana y la tarde, y vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

En la ciudad de Buenos Aires el pronóstico prevé una mínima de 16°C y una máxima de 23°C, con lluvias aisladas durante la mañana y mejoras hacia la tarde, cuando el cielo pasará a estar parcialmente nublado. Los vientos soplarán del sector este a unos 10 kilómetros por hora y la humedad será elevada, en torno al 87%. En el conurbano el panorama será similar, con temperaturas algo más bajas y humedad cercana al 94%.

Para el resto del país, el SMN anticipó registros térmicos que irán desde los -3°C en Santa Cruz hasta los 32°C en Santiago del Estero y La Rioja. Córdoba tendrá entre 17°C y 27°C, Tucumán entre 20°C y 31°C, y Mendoza entre 15°C y 30°C. Río Negro alcanzará una máxima de 18°C y Chubut llegará a los 16°C, mientras que Misiones se ubicará en valores entre 21°C y 25°C.