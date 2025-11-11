Alertas meteorológicas en gran parte del país por tormentas y ráfagas intensas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y viento que alcanzan a once provincias del país durante la jornada de este martes. Según el organismo, los fenómenos previstos podrían generar daños, interrupciones temporarias de actividades cotidianas y condiciones de riesgo en distintas regiones del territorio nacional.

Las alertas por tormentas rigen para Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, el sur de San Luis, el este de Río Negro, el centro de Mendoza y La Pampa. En esas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre 15 y 50 milímetros, e incluso ser superados de forma puntual.

Por su parte, el alerta por viento alcanza a Neuquén, el sudoeste de Río Negro y Chubut. Allí se prevén vientos del sudoeste con velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, generando condiciones adversas en rutas y áreas rurales.

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el día comenzará con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 16 grados. Hacia la tarde se prevén chaparrones, mientras que por la noche podrían registrarse tormentas fuertes con hasta un 70 por ciento de probabilidad de precipitación. La máxima alcanzará los 27 grados. En la provincia de Buenos Aires el panorama será similar, con una mínima de 14 grados y una máxima de 26, y vientos que podrían llegar a los 59 kilómetros por hora.

En el resto del país, el SMN prevé máximas de 32 grados en Córdoba, 35 en Tucumán, 30 en Santa Fe y Entre Ríos, 30 en Salta y Jujuy, 36 en La Rioja, 37 en Santiago del Estero y 33 en San Juan. En el sur, las temperaturas serán más frescas: 26 grados en Mendoza y San Luis, 20 en Río Negro, 23 en Chubut y 16 en Santa Cruz.