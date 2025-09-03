Alertas amarillas por tormentas y vientos en 14 provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos que regirán este miércoles 3 de septiembre y alcanzan a 14 provincias. El organismo informó que se esperan fenómenos con capacidad de generar daños e interrumpir actividades cotidianas de manera momentánea, tanto en el norte como en el centro y sur del país.

En Catamarca, Salta, Tucumán, La Rioja, el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el este de Río Negro, el este de Neuquén y la costa de Chubut se anticipan vientos del orden de los 50 a 70 km/h con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, sobre todo en zonas de mayor altitud. En tanto, Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos estarán bajo alerta por tormentas, que incluirán abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional granizo, con acumulados que podrían superar los 70 milímetros.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas entre 10°C y 20°C y vientos leves, mientras que en el centro y Cuyo predominarán condiciones similares con nubosidad variable y ráfagas más intensas hacia el mediodía. En el norte se anticipa un día con mínimas de 7°C y máximas de 23°C, bajo cielo parcialmente cubierto.

La Patagonia será una de las regiones más afectadas, con nevadas durante la mañana y el mediodía, seguidas por lluvias mezcladas con nieve en la tarde. Las temperaturas estarán entre -1°C y 6°C, con vientos intensos del sudoeste y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.