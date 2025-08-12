Alertas amarillas por lluvias y viento zonda que afectan a Neuquén y Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias y viento zonda para este martes 12 de agosto, que afectan a sectores de Neuquén y Mendoza. El organismo advirtió que se trata de fenómenos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones temporarias en actividades cotidianas. En el oeste neuquino, las lluvias podrían acumular entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual, mientras que en zonas altas no se descarta la presencia de nieve.

En el sur mendocino, la advertencia se debe al viento zonda, con intensidades previstas entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70. Este fenómeno, característico de la región, puede reducir la visibilidad, elevar bruscamente la temperatura y provocar bajos niveles de humedad.

En otras regiones del país, las condiciones serán variadas. El Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde, y mayormente cubierto hacia la noche, con temperaturas de entre 9°C y 21°C. En el centro y la región pampeana se espera un panorama similar, con marcas térmicas de entre 10°C y 24°C. En Cuyo el cielo alternará entre parcial y algo nublado, con temperaturas de 8°C a 22°C, mientras que el norte mantendrá un día despejado con máximas de 20°C. La Patagonia registrará lluvias en la mañana y mediodía, descenso térmico y vientos intensos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 51 kilómetros por hora.