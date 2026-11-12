Alertan que el Paraná muestra una suba del nivel de las aguas en casi todo su recorrido

El ingeniero Juan Borus integra el Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua y en diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round se mostró expectante respecto del nivel de las aguas de los rios Uruguay y principalmente el Paraná para los próximos días.

“Estamos pendientes del muy corto plazo, en los próximos días se verán niveles anormales desde cataratas hasta el estuario del Río de la Plata”.

Estimó que el río Paraná superará el nivel de evacuación en Santa Fe con 5,78 metros a fines de noviembre.

Además evaluó que las aguas continuarán bajando por el cause del río elevando los niveles en zonas más bajas y que eso no se detendrá hasta llegar a la zona del estuario del Río de la Plata.

Recordó que se han registrados muchas precipitaciones en el sur de Brasil y que es inevitable que esas aguas bajen a la Argentina en estos días y hasta fines de diciembre.