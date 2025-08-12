Alertan por un brote de listeriosis

El Ministerio de Salud advirtió por un nuevo brote de casos de listeriosisen el país y lo vinculó directamente con el consumo de un queso.

En diálogo con Nunca es Tarde, la doctora en Tecnología de Alimentos y especialista en Análisis Sensorial, Betty Coste informó que esta enfermedad está asociada a una bacteria que se encuentra tanto en el agua como en el suelo y que puede provocar desde dolores estomacales y diarrea.

Los primeros casos habían sido notificados en diciembre de 2024, con dos residentes en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. Luego, en enero de 2025 se sumó un tercer caso en la ciudad de Buenos Airescon un viaje previo a Tucumán; y en febrero y mayo dos casos con residencia en la misma provincia.

La cartera comandada por Mario Lugones indicó que como resultado de las investigaciones realizadas se estudiaron26 muestras de alimentos, dentro de las cuales se identificaron cinco con aislamiento de esta bacteria. Una de ellas correspondía a un queso criollo de producción industrial de baja escala y coincidía con los datos de consumo de todas las personas afectadas.