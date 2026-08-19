Alertan por nuevas modalidades de estafas virtuales 

Una nueva estafa virtual comenzó a circular a través de mensajes, redes sociales y otros canales digitales.

La modalidad es sencilla pero efectiva: los delincuentes se hacen pasar por una reconocida cadena de supermercados y ofrecen supuestos descuentos, promociones, sorteos o beneficios exclusivos.

En diálogo con el equipo de 100% Nora, Alana Mai, especialista en ciberseguridad, contó que el objetivo es generar confianza en la víctima para que entregue información que nunca debería compartir.

En algunos casos, los estafadores buscan datos bancarios, claves o códigos de seguridad que luego pueden utilizar para ingresar a cuentas y realizar operaciones sin autorización.

La maniobra suele comenzar con un mensaje que aparenta ser una comunicación oficial de la empresa. Puede incluir el nombre de la marca, su logo, imágenes de promociones e incluso enlaces que llevan a páginas diseñadas para parecerse a los sitios verdaderos.