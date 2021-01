Alertan por la proliferación de estafas a través de ciber delitos

El comisario Carlos Ramírez, jefe de Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Complejas de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía del Chaco, detalló en Radio Nacional Resistencia, sobre la proliferación de ese tipo de delitos: “tienen una ocurrencia que aumenta en el tiempo, especialmente en esta etapa de confinamiento. Son tareas de ingeniería social para incentivar a que cada vez más personas sean víctimas; lo hacen a través de diferentes plataformas o llamadas telefónicas con ofertas tentadoras y grandes premios, que finalizan en estafas. Uno de los ejemplos es el de Mercado Pago, se insta a que las personas a través de un cajero automático provean de las claves de tarjetas, que nunca, bajo ninguna circunstancia debe hacerse”, afirmó.

El funcionario destacó la necesidad de asegurar los dispositivos de conexión: “en los teléfonos móviles contar con antivirus y aplicaciones que permitan detectar algún tipo de anormalidad. Las conexiones de Wi Fi también son muy importantes. No usarlo en redes públicas, sino desde el celular o PC particular, en los domicilios, porque de lo contrario es muy peligroso. También cuando se usa el home banking es fundamental hacerlo con una

dirección que ya usamos sin problemas,y no googlearla”, afirmó.

DESCARGAR

En cuanto a las claves recomendó activar el doble proceso de autentificación que ofrecen los bancos, y vincularse con ellos a través de un correo electrónico. “También hay que tener cuidado con el WhatsApp que es usado para efectuar diversos delitos. Sospechar cuando se habla de urgencias, o ‘hagalo en forma inmediata’, oferta de supuestos premios Etc. Hay que tener cuidado con el uso de las tarjetas de débito, en ningún momento perderlas de vista cuando el comerciante las utiliza, hay que estar muy atentos”, señaló.

Ramírez sugirió: “cuando se sospecha de alguna estafa, lo primero que hay que hacer es denunciar la tarjeta a través de las líneas habilitadas y bloquearlas.”