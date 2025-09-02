Alertan por fuertes vientos en Catamarca, Salta, Tucumán y La Rioja

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para este martes 2 de septiembre en sectores de Catamarca, Salta, Tucumán y La Rioja. Según precisó el organismo, en las áreas cordilleranas se prevén vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos. Estas condiciones representan posibles riesgos para la población y pueden generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se anticipa una jornada con temperaturas entre 10°C y 15°C, cielo parcialmente nublado en la mañana, mayormente cubierto al mediodía y lluvias aisladas durante la tarde, con mejorías hacia la noche. En el centro del país y la región pampeana, el día será más estable, con mínimas de 8°C, máximas de 23°C y nubosidad variable, acompañada de vientos leves que no superarán los 12 km/h.

La región de Cuyo registrará mínimas de 6°C y máximas de 21°C, con nubosidad variable y ráfagas de hasta 50 km/h en horas de la mañana. En el norte, las marcas oscilarán entre 4°C y 23°C, con cielo mayormente cubierto por la tarde y vientos de hasta 22 km/h. En la Patagonia, en cambio, las condiciones serán más adversas, con temperaturas de 4°C a 7°C, chaparrones durante el día y la llegada de lluvias y nevadas hacia la noche. Allí, los vientos alcanzarán intensidades de hasta 41 km/h con ráfagas que, en algunos momentos, podrían acercarse a los 70 km/h.