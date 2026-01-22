Alertan por el consumo de bolsas de nicotina entre jóvenes

El creciente consumo de bolsas de nicotina entre adolescentes y jóvenes genera preocupación en el ámbito sanitario, debido a su alto poder adictivo y a la falta de advertencias claras sobre los riesgos para la salud en sus envases.

Mario Félix Bruno, presidente de la Unión Antitabáquica Argentina, dialogó con el equipo de Ramos generales y señaló que estos productos se presentan como una alternativa “inofensiva”, cuando en realidad contienen nicotina en concentraciones elevadas y pueden generar dependencia temprana.

Las bolsitas, que se colocan entre la encía y el labio, no producen humo ni olor, lo que facilita su uso en ámbitos educativos y recreativos. Además, los sabores atractivos y el diseño del packaging refuerzan su llegada a públicos jóvenes, sin advertencias sanitarias visibles.

Desde las organizaciones antitabáquicas reclaman regulaciones más estrictas, campañas de información y controles sobre la comercialización de estos productos, para evitar que se conviertan en una puerta de entrada a otras formas de consumo de nicotina.