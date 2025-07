Alertan por brote de hepatitis A en CABA y otras 12 provincias

El jefe de la División de Gastroenterología del Hospital de Clínicas Esteban Gonzalez Ballerga se refirió a la advertencia del Ministerio de Salud de la Nación, que que en esta primera mitad del año hay tantos casos de hepatitis A como durante todo el año pasado. "Lo primero que hay que hacer es cumplir con la campaña de vacunación. Las tasas de vacunación para hepatitis A a los 12 meses cayeron del 100 % a casi el 80%, si seguimos con esta inercia estamos hipotecando el futuro", dijo.

De los adultos hay entre "un 10 y 20 %" que no tienen defensa y son quienes deben vacunarse: "Se transmite de una forma fecal oral, gente que no tiene cloacas o no tiene agua potable. Y que convive en zonas que si tienen. También hay otra vía de transmisión no tan difundida, que son los hombres que tienen sexo anal con otros hombres sin protección".

"Es importante no olvidarse del uso del preservativo, que es el mejor invento de la salud pública y en adolescentes y jóvenes se usa poco", agregó.