Alertan eliminación de programas, y vaciamiento de Secretaría de Educación

En una reciente reunión convocada por el Ministerio de Educación, los directores y directoras de los veinte institutos que integran la red de educación superior en la provincia de Chubut se reunieron para discutir la situación actual de la educación superior a nivel nacional. Carlos Regueiro, director del Instituto de Formación 809 de Esquel, fue uno de los participantes en este encuentro.

Durante la conversación con Radio Nacional, Regueiro destacó la importancia de la red de educación superior en Chubut, que cuenta con una amplia presencia y oferta educativa en todo el territorio provincial. Expresó su preocupación por la crisis existente en el sistema universitario y la necesidad de abordarla de manera urgente.

Como resultado de la reunión, los equipos directivos elaboraron un comunicado en defensa de la educación pública. En este documento, los directores y directoras de los Institutos de Educación Superior de Chubut expresaron su apoyo a la Marcha Federal Universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En el comunicado, se denunció el desfinanciamiento, recorte y ajuste en el presupuesto universitario llevado a cabo por el gobierno nacional. Se destacó que estas medidas afectan el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes, profundizando la desigualdad social y territorial en todo el país.

Además, se alertó sobre el vaciamiento de la Secretaría de Educación (ex Ministerio) de la Nación y la eliminación de programas socioeducativos y organismos clave como el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

“COMUNICADO: EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Los Equipos Directivos de los Institutos de Educación Superior de la provincia de Chubut Nº 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 818, 819 y 820 adherimos y acompañamos la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El desfinanciamiento, recorte y ajuste en el presupuesto universitario es una decisión llevada a cabo por el gobierno nacional que pretende eliminar derechos y políticas públicas que garantizan el acceso a una educación integral, permanente y de calidad para todxs lxs habitantes de la Nación, siendo el Estado el responsable de garantizar la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, como un bien público y un derecho personal y social. Hoy la educación universitaria se encuentra en una situación alarmante porque no puede garantizar el acceso, permanencia y egreso de sus estudiantes generando condiciones de desigualdad social y territorial, profundizando la brecha socioeducativa a lo largo de todo el territorio nacional. La decisión de la meritocracia gubernamental de prorrogar los valores presupuestarios del año 2023 al 2024, con una inflación interanual mayor al 270%, impone a las universidades el desfinanciamiento, comprometiendo la educación universitaria, preuniversitaria, en sus funciones de docencia, investigación y extensión. En esa misma línea, advertimos sobre el vaciamiento que está sufriendo la ahora Secretaría de Educación (ex Ministerio) de la Nación y la eliminación de todos los programas socioeducativos (Bibliotecas, Becas, Conectar Igualdad, etc.) y del propio Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) e Instituto de Nacional de Educación Tecnológica (INET). El INFOD y el INET son organismos que se crearon para garantizar y orientar la política de formación docente y técnica a nivel nacional. Ambos organismos financian programas y políticas de formación profesional: acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, investigación docente y técnica, apoyo pedagógico a las escuelas, promoción del fortalecimiento institucional en trabajo conjunto con organizaciones sociales y comunitarias, entre otras acciones que democratizan y amplían la participación estudiantil y garantizan las condiciones materiales y simbólicas de los IES. Actualmente, no existen convocatorias que permitan acceder a las distintas líneas de acción que posibilitan financiamiento para el desarrollo de las propuestas, sumado a que se han despedido a la mayoría de lxs trabajadores, referentes y coordinadores de los equipos del INFOD de diferentes áreas. Desde los Institutos de Educación Superior de la provincia de Chubut venimos advirtiendo y denunciando las políticas de desfinanciamiento, desguace y estigmatización de la Educación Superior, tanto universitaria como de formación docente y técnica, que tienen como único objetivo la invisibilización y la eliminación del Nivel de Educación Superior Público. Acompañamos cada una de las acciones propuestas en defensa de la Educación Pública.”