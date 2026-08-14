Alerta por Virus Sincicial Respiratorio: afecta tanto a bebés como a adultos mayores

La circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) ha superado a la influenza en el país, consolidándose como el principal causante de internaciones por infecciones respiratorias agudas bajas. Según los datos recientes del Boletín Epidemiológico Nacional, este patógeno afecta principalmente a los bebés menores de un año al ser el detonante directo de la bronquiolitis.

La infectóloga Elena Obieta, en diálogo con Segundo Round, advierte que "se trata de un agente altamente contagioso que se transmite con extrema facilidad dentro del entorno del hogar, lo que facilita su propagación hacia otros grupos familiares".

Obieta, además, dijo que "muchas de estas enfermedades, a cualquier edad, son prevenibles con vacunas. Eso es lo que siempre hay que remarcas: vacunas como parte de la medicina preventiva".

Sin embargo, el impacto epidemiológico del VSR no compromete de manera exclusiva a la población pediátrica. En los adultos mayores, la infección puede escalar rápidamente hasta provocar cuadros graves de neumonía.

Asimismo, en aquellas personas que conviven con enfermedades crónicas , este virus representa un factor de riesgo crítico que incrementa de forma severa las probabilidades de sufrir complicaciones médicas de gravedad.