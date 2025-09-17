PIDEN EVITAR EL CONTACTO CON EL ANIMAL

17/09/2025

Alerta por un puma suelto en la zona bonaerense de Pilar

Fabián García, Director Provincial de Defensa Civil, conversó con el equipo de Viva la Pepa sobre el hallazgo que se detectó a través de las cámaras de seguridad de diversos barrios privados.

"Es bastante habitual el ingreso de fauna silvestre a zonas urbanas pero hay que entender que siempre el animal esta tan o mas asustado que las personas con las que se encuentra".

"Lo que se busca es que vuelvan a su hábitat natural, dejarlos ir y cuando eso no pasa, se busca una captura segura para lograr el traslado".