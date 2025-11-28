Alerta por sífilis: ante el aumento de casos advierten que la enfermedad se previene "100 % con el método de barrera"

Según el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 782, se registró un aumento de más del 20% en los contagios de sífilis en adolescentes y en las primeras 44 semanas de este año se observó un gran incremento, mayormente registrado en Córdoba y San Luis. De acuerdo con el último registro del Ministerio de Salud, la sífilis llegó a un máximo histórico en lo que va del año. Julieta Vera, ginecóloga de Patología Vulvar del Hospital Italiano, en diálogo con el equipo de Diego Ramos, alertó sobre este tema en Radio Nacional.

"La sífilis es una enfermedad prevenible y se transmite por contacto sexual. Y no solo a través de las mucosas a nivel genital, sino anal y oral. Y se previene 100 % con el uso de método de barrera, ya sea preservativo o campo de latex, dependiendo del tipo de pareja", explicó.

Verá agregó: "En población sexualmente activa lo que recomendamos siempre es hacer los controles adecuados con los médicos. Y más allá de los riesgos individuales, es importante realizar el rastreo anual de infecciones de transmisión sexual. Eso es apenas un análisis de sangre".