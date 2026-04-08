Alerta por las “previas”: el peligro real detrás del alcohol en adolescentes

El consumo de alcohol en “previas” entre adolescentes no solo facilita el policonsumo, sino que también puede provocar daños neuronales permanentes. El consumo de alcohol en adolescentes durante las previas aumenta el riesgo de daños neuronales y policonsumo.

Por este tema, la psicóloga clínica y forense, Alicia Crosa, en diálogo con 100% Nora, dijo que “en cada joven se esconde un vacío; una suerte de pubertad riesgosa”.

Crosa, además, agregó que "la tecnología está generando mucho daño en los jóvenes, en el modo de vincularse con el mundo. Y los adultos sienten que no pueden acceder a ellos”.

En materia de legislación en la Argentina está prohibida la venta de alcohol a menores de 18, pero no se cumple. Sin embargo, se advierte una falta de control en los boliches y la ausencia de asistencia médica para atender cualquier urgencia en los jóvenes intoxicados.