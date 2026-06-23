Alerta por frío extremo: el invierno congela el suministro de GNC

La llegada anticipada de las bajas temperaturas disparó el consumo residencial de gas y generó tensiones en el abastecimiento energético. Para evitar esta situación en hogares, escuelas y hospitales, las autoridades activaron un protocolo de emergencia que restringe el suministro en otros sectores comerciales.

Por este tema, el vicepresidente de la Cámara Argentina de expendedores de GNC, Oscar Olivero, en diálogo con Segundo Round, dijo que "la situación es normal para esta época del año, de bajas temperaturas. No estamos ante un escenario de crisis, en absoluto".

Olivero, además, agregó que "la Ciudad de La Plata vive la situación más delicada, pero el resto del país no. Esperamos que en pocas semanas el escenario se regularice".

Como resultado directo, decenas de estaciones de servicio en el AMBA y el resto de la provincia de Buenos Aires debieron suspender por completo la venta de Gas Natural Comprimido (GNC).