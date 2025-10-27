Alerta por estafas virtuales: sitios falsos simulan cobro de multas por no votar y roban datos

Luego de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, circula una modalidad de ciberestafa que busca engañar a votantes desprevenidos con multas falsas por no haber votado en elecciones anteriores. Los estafadores utilizan WhatsApp y SMS, para enviar mensajes urgentes de números desconocidos, o publicidades en redes sociales como Instagram, instando a “actuar ya” o chequear si estamos en falta por no haber votado en alguna elección de la última década. Amenazan con inhabilitación para realizar trámites por un año. Emiliano Piscitelli, especialista en ciberseguridad en diálogo con Diego Ramos en Radio Nacional, explicó cómo se engaña a las personas para que brinden sus datos.

"Es importante saber que los ciberdelincuentes utilizan un medio tecnológico para delinquir. Lo que tenemos que hacer es cortar ese medio. Evitar hacer clic sobre ese enlace, evitar responder ese whats app o ese SMS", mencionó. "La gente no debe interactuar", agregó.