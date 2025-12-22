Alerta por el aumento del autismo: "Diagnostican a 1 de cada 31 chicos"

Según los últimos datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2022, 1 de cada 31 niños en los Estados Unidos fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que representa un aumento considerable en comparación con los 1 de cada 150 niños registrados en el año 2000. Christian Plebst, médico psiquiatra infantojuvenil, consultor en desarrollo infantil, inclusión y convivencia en diálogo con el equipo de Ramos Generales dio detalles sobre este estudio.

"Nosotros tenemos algunos estudios básicos en nuestro país, del Hospital Gutierrez, y si se ve el aumento del acompañamiento para niños que necesitan ser acompañados desde temprana edad. Y tienen estas 3 características: dificultad en el aprendizaje, desconexión y conductas repetitivas", dijo. "Tengo 30 años de profesión , y antes compartíamos datos que estimaban 2 a 4 casos cada 10 mil ; y hoy hablamos de 1 cada 31 chicos", agregó.

"Es como un espectro, pero hay aumento en otras dificultades, como en el aprendizaje, en la lecto escritura o en la integración y procesaiento sensorial. La situación más compleja es el autismo, pero algo está pensando con la conjunción de factores: tanto genéticos-biólogicos como socio-culturales", adviritió el especialista.