Con la suba de la temperatura y la mayor cantidad de lluvias comenzó la época de preocupación por la aparición de alacranes en distintos puntos del noroeste argentino. Por ello, expertos advierten sobre su proliferación y autoridades sanitarias piden extremar los cuidados.

En La Rioja desde principios de 2026 se notificaron 736 casos, mientras que Salta reportó 354 picaduras hasta fines de octubre, según sus respectivos Boletines Epidemiológicos.

En Tucumán también alertan sobre la mayor presencia de animales de esta especie.

Cuáles son los tipos de alacranes más peligrosos

Los alacranes, también conocidos como escorpiones, son animales invertebrados artrópodos. Pueden causar envenenamientos graves e incluso letales, pero son prevenibles y tratables.

Existen distintas especies de escorpiones y no todas representan el mismo peligro: entre las que requieren atención los especialistas mencionan al género Tityus.

Ante la aparición de un ejemplar, especialistas recomiendan evitar manipularlo directamente, especialmente si no se cuenta con experiencia. Una alternativa es utilizar un recipiente de vidrio y cubrirlo con un papel o una tapa para conservar al animal sin exponerse a una picadura.

Qué hacer ante una picadura de alacrán

El Ministerio de Salud aconseja que, ante una picadura, es fundamental la rapidez de la consulta a un médico. Se recomienda colocar hielo en el sitio afectado para aliviar las molestias y, en lo posible, llevar el escorpión al hospital para ser identificado. Si fuese necesario, en el centro de salud se aplicará el antiveneno antiescorpiónico.

El signo más destacado del envenenamiento por la picadura de esta especie es el dolor agudo y de alta intensidad que se produce en el lugar del aguijonazo. Además, se puede producir enrojecimiento y sensación de hormigueo y, en ciertos casos, puede encontrarse “piel de gallina”.

En niños también es frecuente la excitación y el temblor, generalizado acompañado de llanto o gemidos constantes.

Cuando existe envenenamiento generalizado, a los síntomas locales se les agregan manifestaciones sistémicas por compromiso del sistema nervioso: taquicardia, dificultad respiratoria, salivación, lagrimeo y temblores. En casos graves pueden presentarse vómitos, diarrea y alteraciones cardíacas.

Cómo prevenir las picaduras de alacrán

Lo principal es evitar el ingreso de alacranes a las viviendas: para ello, la cartera de Salud aconseja utilizar rejillas en desagües, cañerías y otras aberturas, así como colocar burletes o alambre tejido (mosquiteros) en puertas y ventanas y revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos.

Se recomienda también revisar y sacudir prendas de vestir y calzados; sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño y evitar caminar descalzo.