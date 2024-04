Alerta por despidos en la fábrica Weg, proveedora de la ex Alario

Trabajadores de la empresa WEG, que produce motores electrodomésticos, comenzaron un paro y corte frente a la fábrica de la firma, en avenida O'Higgins al 4.000, ante el despido de 30 operarios. La firma es proveedora de la mexicana Mabe (ex Alario), que hace una semana cesanteó a 700 personas de la planta ubicada en la ciudad de Luque.

Alcides Salgado, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), señaló en diálogo con Nacional Informa que "desde el día viernes, la empresa viene notificando los despidos por telegrama. Cuando los trabajadores quisieron ingresar hoy, la guardia les comunicó que estaban despedidos".

"Han despedido a más de 50 trabajadores de una dotación de 120. No sabemos cuál es el motivo. Es extraño porque no se ha notificado al sindicato", expresó Salgado, quien sostuvo que el episodio fue sorpresivo ya que la empresa no incurrió en suspensiones ni en despidos por goteo en los últimos días.

