Alerta por aumento de amenazas en los colegios

Durante abril de 2026, Argentina enfrenta una preocupante ola de amenazas de tiroteos en escuelas de provincias como Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y Chaco. Los incidentes han incluido desde el hallazgo de un alumno armado en La Plata hasta mensajes intimidatorios en redes sociales que obligaron a evacuar establecimientos y activar protocolos de seguridad de emergencia.

Ante esta situación, las autoridades educativas han lanzado guías oficiales de intervención y algunas jurisdicciones, como Santa Fe y Chaco, han comenzado a aplicar sanciones económicas y penales a los padres de los menores responsables para cubrir los costos de los operativos policiales.

Por este tema, el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza privada de Argentina, Martín Zurita, en diálogo con Segundo Round, dijo que "la escuela es el reflejo de la sociedad y allí convergen todas las problemáticas".

Zurita, además, sostuvo que "hay una conmoción profunda en toda la comunidad educativa. Han proliferado las amenazas en redes, lo que genera mucho temor. Por eso me parece bien el armado de protocolos y estrategias de intervención para cortar con esta situación”.