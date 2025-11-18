Alerta naranja en Santa Cruz y advertencias en varias regiones por ráfagas intensas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas alertas por viento y lluvia para este martes 18 de noviembre, con seis provincias alcanzadas por fenómenos que podrían generar riesgos para la población y el entorno. El sur de Santa Cruz será la zona más comprometida, ya que allí rige una alerta naranja por vientos intensos del sector oeste, con velocidades que podrían superar los 80 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzarían los 110. Además, no se descarta una reducción notable de la visibilidad debido al polvo levantado por las ráfagas.

El resto de Santa Cruz, junto con el sur de Chubut, el oeste de La Pampa, el sur de Mendoza y el este de la provincia de Buenos Aires, permanecerá bajo alerta amarilla por vientos con intensidades menores, aunque igualmente significativas. En estos sectores se prevén velocidades de entre 45 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 80, con condiciones que también podrían dificultar la visibilidad. A estas advertencias se suma una alerta amarilla por lluvias en Tierra del Fuego, donde se esperan precipitaciones persistentes y acumulados que podrían superar los 20 milímetros.

Mientras tanto, el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá un martes estable, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 30 grados y un cielo que variará entre algo y ligeramente nublado en el transcurso del día. En la provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, aunque se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora en el este provincial. En ambos casos, el resto de la semana mostrará un descenso de las temperaturas y estabilidad en el estado del tiempo.

En el interior del país, las marcas térmicas serán dispares, con máximas altas en provincias del centro y norte. Córdoba y La Rioja alcanzarán los 35 grados, mientras que en Santiago del Estero y San Juan las temperaturas llegarán a los 36. En contraste, la Patagonia presentará valores más bajos, con máximas de 20 grados en Chubut y 12 en Santa Cruz, que también será una de las zonas más afectadas por el viento intenso.