La provincia de Misiones atraviesa una jornada bajo alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas, con acumulados que podrían alcanzar los 70 milímetros. Ante el pronóstico de precipitaciones de variada intensidad, ráfagas de viento y posible caída de granizo, los organismos locales mantienen un seguimiento constante por el riesgo de crecidas en ríos y arroyos y eventuales complicaciones en distintas localidades.

Por este tema, el subsecretario de Defensa Civil de Misiones, Enrique Parra, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "estamos afectados por el fenómeno de El Niño. Llevamos 4 días con alerta naranja y afectados en 6 municipios con casi 100 personas evacuadas".

Parra, además, remarcó que "está activo el plan de emergencia provincial que involucra las distintas fuerzas de seguridad y muchas organizaciones que articulan con el gobierno provincial como la Iglesia".

Este escenario meteorológico se enmarca en la preparación provincial frente al fenómeno de El Niño, motivo por el cual el Gobierno misionero despliega el Plan Integral de Prevención, Contingencia y Respuesta. A través de este programa, distintos organismos provinciales, municipios, fuerzas de seguridad y áreas de Protección Civil trabajan de manera coordinada para anticipar posibles emergencias y fortalecer la capacidad de asistencia en todo el territorio.