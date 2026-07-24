Alerta en Cataratas: cierran el acceso a la Garganta del Diablo por una histórica crecida del río

El Parque Nacional Iguazú suspendió por tiempo indeterminado las visitas al circuito más emblemático de las Cataratas debido a un repentino y violento aumento en el caudal del río. Las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil duplicaron los niveles normales de agua en pocas horas, obligando a las autoridades de Argentina y Brasil a activar los protocolos de seguridad.

Por este tema, el director general de Turismo, delegación Puerto Iguazú, Emmanuel Leones, en diálogo con Segundo Round, dijo que "las lluvias actuales, en el sur de Brasil, anticipan que el cierre de la Garganta del Diablo permanecerá cerrado por un tiempo más".

Leones, además, agregó que "la imagen de la crecida es impactante. Pocas veces se vio una crecida semejante. Hasta este momento veníamos teniendo una gran temporada turística".

El monitoreo hidroquímico registró un pico que superó los 8.500 metros cúbicos por segundo, una cifra que representa más de seis veces el caudal promedio habitual del atractivo natural.

Aunque los circuitos Superior e Inferior permanecen habilitados para el público general, la Garganta del Diablo continuará clausurada hasta que el nivel del agua descienda y los técnicos verifiquen las condiciones de seguridad.

Las empresas de turismo locales ya reprograman las excursiones fluviales y los paseos náuticos de los contingentes afectados.