Alerta del SMN por fuertes vientos y variaciones térmicas en siete provincias

El comienzo de la semana llega con una combinación de alivio térmico y condiciones climáticas adversas en distintas regiones del país. Tras un fin de semana marcado por el calor intenso y tormentas fuertes, el meteorólogo Sebastián Pagliarino dialogó con Creer o revenar y advirtió que el Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes una serie de alertas rojas, naranjas y amarillas por viento y lluvia que abarcan a siete provincias. El organismo advirtió especialmente por la situación en el sur de Chubut, donde rige un aviso de nivel rojo por vientos excepcionales que podrían superar los 140 kilómetros por hora.

En Santa Cruz, el alerta desciende a nivel naranja, aunque se prevén también ráfagas muy intensas que podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora. Las alertas amarillas se extienden por el sur de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, donde se esperan vientos del oeste con velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y ráfagas cercanas a los 90. Estas condiciones se suman al descenso de temperatura que dejó el paso de las tormentas del fin de semana.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se anticipa una jornada más estable, con cielo despejado por la mañana, temperaturas que oscilarán entre los 9 y 24 grados, y un aumento de nubosidad hacia la tarde y la noche. No se descartan nuevas lluvias en los próximos días, aunque el resto de la semana se mantendría sin precipitaciones y con máximas que volverán a acercarse a los 30 grados. En la provincia de Buenos Aires y el conurbano el panorama será similar, acompañado de vientos moderados que podrían intensificarse el martes.

El interior del país presenta un escenario variado, con temperaturas más elevadas en provincias del norte y el centro. Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta alcanzarán máximas de alrededor de 31 grados, mientras que regiones del litoral mantendrán marcas más moderadas. En la Patagonia, en cambio, se sentirán nuevamente las condiciones del viento intenso y un marcado contraste térmico, con máximas que irán desde los 13 grados en Santa Cruz hasta los 31 en Río Negro.