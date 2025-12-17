Alerta amarilla por vientos fuertes en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este miércoles 17 de diciembre, que alcanza a siete provincias del país. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se prevén fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, principalmente por la intensidad de las ráfagas.

De acuerdo con el parte oficial, la advertencia rige para el sur de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Luis, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas regiones se esperan vientos del noreste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde y la noche.

En la ciudad de Buenos Aires, el SMN prevé una jornada calurosa, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que llegará a los 31. El día comenzó con cielo despejado y, a partir del mediodía, se presentará parcialmente nublado, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Para el jueves, el pronóstico anticipa un leve ascenso de la temperatura y la continuidad de vientos intensos durante gran parte del día.

En el resto del país se esperan temperaturas elevadas en el norte y el centro, con máximas que rondarán entre los 30 y 35 grados en provincias como Córdoba, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. En contraste, la Patagonia tendrá valores más moderados, con máximas que no superarán los 26 grados, aunque con una jornada marcada por el viento persistente, especialmente en Santa Cruz y Tierra del Fuego.