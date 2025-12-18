Alerta amarilla por tormentas en el centro y sudeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 18 de diciembre, que afectará a sectores del centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Según informó el organismo, se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, especialmente durante el desarrollo de los eventos más intensos.

De acuerdo con el parte oficial, la advertencia alcanza a localidades como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú y zonas de General Juan Madariaga, Mar Chiquita y General Pueyrredón. En estas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída ocasional de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, además de abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros.

En este contexto, el SMN recomendó extremar las precauciones, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También sugirió desconectar artefactos eléctricos y permanecer en lugares cerrados y seguros ante la presencia de tormentas fuertes.

En cuanto al pronóstico, en la ciudad de Buenos Aires se espera una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 22, cielo parcialmente nublado y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. En el resto del país, las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas superiores a los 30 grados en gran parte del centro y norte del territorio, mientras que en la Patagonia se registrarán valores más moderados.