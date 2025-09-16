Alerta amarilla por lluvias en Chubut y niebla en el inicio de jornada en el AMBA

Tras varios días con temperaturas elevadas en distintas regiones, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias que rige para el noreste de Chubut. Se esperan precipitaciones persistentes con acumulados de entre 30 y 50 milímetros, valores que podrían ser superados en forma puntual. En áreas más altas, las lluvias podrían combinarse con nieve, lo que generaría complicaciones adicionales.

El nivel amarillo implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades. Por eso, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre, no sacar la basura ni dejar objetos que obstruyan desagües, mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas y contar con una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En la ciudad de Buenos Aires el día comenzará con niebla y se mantendrá con cielo algo nublado durante la tarde. La mínima será de 12 grados y la máxima de 21, con vientos del este que podrían alcanzar 22 km/h. En el conurbano bonaerense se prevé un comportamiento similar, con temperaturas de entre 10 y 20 grados y nubosidad variable.

En el centro del país las marcas térmicas serán elevadas: Córdoba tendrá entre 16 y 27 grados; Santa Fe, entre 14 y 28; y Entre Ríos, entre 13 y 27. En Cuyo también se esperan registros altos, con máximas que rondarán los 29 grados en San Juan y San Luis, 30 en La Rioja y 26 en Mendoza.

En el noroeste argentino, Tucumán alcanzará los 29 grados, Jujuy 25, Salta 22 y Santiago del Estero se posicionará entre los distritos más cálidos, con una máxima de 32 grados. En Misiones, la temperatura rondará entre 17 y 27 grados.

En la Patagonia habrá un marcado contraste: mientras que en Río Negro la máxima será de 24 grados, en Chubut se prevén apenas 18 y en Santa Cruz las marcas oscilarán entre 2 y 8 grados.